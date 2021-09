Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Dans l'attente de nouvelles données américaines cet après-midi, les Bourses européennes se redressent (+0,6% à Londres et à Francfort, +0,8% à Paris) dans le sillage d'un rebond sensible des principaux indices actions de Wall Street la veille. 'Les actions américaines ont terminé en hausse mercredi, les investisseurs ayant une fois de plus émergé pour 'acheter la baisse'. Les acteurs du marché ont semblé écarter la litanie des vents contraires qui ont fait pression sur le sentiment ce mois-ci', explique Wells Fargo. La banque californienne rappelle que le S&P 500 a rebondi de 0,9% et signé sa meilleure journée depuis fin août, et que le Nasdaq Composite a progressé de 0,8%, mettant fin à une série de cinq séances de baisse, sa plus longue chute en environ deux mois. Cet après-midi, doivent être publiés les ventes de détail américaines pour le mois d'août, ainsi que l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. De ce côté de l'Atlantique, la balance commerciale corrigée des variations saisonnières de la zone euro s'est accrue à +13,4 milliards d'euros en juillet, contre +11,9 milliards en juin, la croissance de 1% des exportations ayant surpassé celle de 0,3% des importations. Dans l'actualité des valeurs, Ryanair grimpe de 6% à Londres, aidé par un relèvement par la compagnie aérienne irlandaise de son objectif de trafic passagers à un horizon de cinq ans, à l'occasion de son assemblée générale annuelle à Dublin. A Paris, Lagardère caracole en tête du SBF 120 avec un gain de 20%, entouré après l'annonce par Vivendi d'un accord avec Amber Capital pour lui racheter sa participation de l'ordre de 17,9% au capital du groupe d'édition et de médias. Santander gagne plus de 1% à Madrid, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la banque espagnole, avec un objectif de cours remonté de 3,3 à 3,7 euros.

