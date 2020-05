Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en berne après le PIB britannique Cercle Finance • 13/05/2020 à 11:13









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce mercredi (-1,2% à Londres, -1,7% à Francfort, -2% à Paris), sur fond de données britanniques illustrant les conséquences de la crise sanitaire sur les économies du vieux continent. Le PIB du Royaume Uni a chuté de 2% en volume au premier trimestre 2020 en rythme séquentiel, sa plus forte baisse depuis celle observée au quatrième trimestre 2008, selon la première estimation publiée par l'ONS. 'Les chiffres de mars montrent une chute libre de l'économie britannique dès le début du confinement lié au coronavirus', souligne Capital Economics, qui attend un mois d'avril encore pire avec le maintien de l'ensemble des restrictions jusqu'à la mi-mai. Toujours au Royaume Uni sur les trois premiers mois de 2020, la production industrielle a plongé de 4,2%, avec une contraction de 4,6% du secteur manufacturier, tandis que le déficit commercial s'est tassé de 1,3 milliard de livres, à 2,3 milliards. Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank lâche 4% à Francfort, suite à la publication d'une perte opérationnelle de 277 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, du fait d'une incidence négative de 479 millions de la pandémie. ABN Amro chute de 7% à Amsterdam dans le sillage d'une perte nette trimestrielle de 395 millions liée à des provisionnements pour couvrir des créances en raison du Covid-19, la baisse des prix du pétrole et les difficultés sur les marchés financiers. Ageas recule de 1,5% à Bruxelles après la publication par l'assureur d'un résultat net du groupe au premier trimestre 2020 de 452 millions d'euros, renforcé par le résultat de l'appel d'offres sur les titres FRESH fin 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.