Europe : Bourses en berne à la suite de New York

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent du terrain (-0,9% à Londres et à Paris, -1% à Francfort) dans le sillage de Wall Street la veille (-1,2% sur le Dow Jones), sur fond d'inquiétudes au sujet de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques. 'Les Etats-Unis continuent de faire part de nouvelles infections en hausse et en Europe, leur déclin a ralenti', note Commerzbank, ajoutant qu'en France, 'les nouvelles restrictions liées au coronavirus laissent des cicatrices profondes sur l'économie'. Cet après-midi aux Etats-Unis, seront publiés l'indice d'activité Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens pour octobre. Dans l'actualité des valeurs, ThyssenKrupp dévisse de plus de 8% à Francfort, le groupe industriel ayant dévoilé des performances de l'exercice 2019-20 fortement impactées par les effets de la pandémie de coronavirus. Kingfisher s'affaisse de plus de 4% à Londres, après la présentation des ventes du distributeur d'articles de bricolage pour son troisième trimestre 2020-21, qui ont pourtant progressé de 17,6% à taux de change constant. Bouygues reste par contre à peu près stable à Paris, avec l'annonce par le conglomérat d'un résultat net part du groupe qui redevient largement positif à 283 millions d'euros aux neuf premiers mois 2020, contre -244 millions au premier semestre. ABB perd plus de 2% à Zurich alors que le groupe d'ingénierie a décidé d'explorer toutes les options pour se retirer de trois de ses activités, pour se concentrer sur la rentabilité avant la croissance afin de renforcer les unités peu performantes.

