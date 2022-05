Europe: Bourses en berne à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent ce jeudi (-2,2% à Londres, -1,9% à Francfort et à Paris), à l'image de Wall Street la veille au soir (-3,6% sur le Dow Jones, -4,7% sur le Nasdaq), angoissée par les menaces sur la croissance mondiale.



'Ce matin, les indices font les frais de la plus grosse chute des marchés US depuis deux ans. Il aura fallu que deux grands noms de la distribution américaine (Walmart et Target) tirent le signal d'alarme pour que la menace soit prise au sérieux', souligne Kiplink.



'Wall Street prend peur et le reste du monde également en se demandant quel serait le prochain secteur sur la liste', poursuit la société de gestion, qui voit dans le recul de Tokyo (-1,9%) la preuve que l'aversion pour le risque se répand.



'Dans ce contexte, la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la BCE est particulièrement attendue, l'objectif étant de distinguer des signes d'une prochaine hausse des taux', prévient-elle en outre.



Les opérateurs seront aussi attentifs, ce jeudi, à une nouvelle salve de statistiques américaines, à savoir l'indice de la Fed de Philadelphie, puis les ventes de logements anciens et surtout les indicateurs avancés du Conference Board.



Du côté des valeurs, ils sanctionnent les résultats dévoilés ce matin par la compagnie aérienne easyJet (-3% à Londres), mais épargnent ceux du distributeur en zones hors taxes Dufry (stable à Zurich) et de l'assureur Generali (stable à Milan).