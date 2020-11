Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans le vert dans le sillage de Wall Street Cercle Finance • 20/11/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent modérément (+0,6% à Londres, +0,3% à Francfort et +0,5% à Paris), au lendemain d'une fin de séance en terrain positif de l'autre côté de l'Atlantique avec notamment un gain de 0,9% du Nasdaq. 'Les investisseurs ont été rassurés par l'annonce du leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, selon laquelle le leader de la majorité, Mitch McConnell, était d'accord pour reprendre les discussions sur la relance', explique Kiplink Finance. Seule donnée parue ce matin en Europe, les ventes de détail du Royaume Uni ont augmenté de 1,2% en octobre, sixième mois de croissance consécutif, selon l'ONS qui suggère que les consommateurs auraient commencé leurs courses de Noël plus tôt cette année. 'Cette croissance des ventes de détail les porte à un niveau supérieur de 6,8% à celui d'avant le virus, mais le confinement actuel signifie qu'elles vont probablement chuter fortement en novembre', prévient-on toutefois chez Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca prend près de 2% à Londres alors que son anticancéreux Imfinzi a été approuvé aux Etats-Unis pour une option de dose supplémentaire dans toutes ses indications actuelles. Bekaert s'envole de 15% à Bruxelles, le groupe industriel ayant déclaré prévoir que l'EBIT sous-jacent pour l'année 2020 se situera autour du niveau de 2019, ce qui se traduira par une amélioration de la marge.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.