Europe : Bourses dans le vert dans l'attente de Jerome Powell

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,3% à Londres et à Francfort, +0,8% à Paris), alors que, dans l'attente de la conclusion de la réunion du FOMC ce soir, l'attention des opérateurs se concentre sur les publications de résultats. 'Les banquiers centraux américains ne devraient pas annoncer de nouvelle décision ce soir', estime Aurel BGC, ajoutant que lors de sa conférence de presse, son président Jerome Powell 'devrait rester relativement évasif'. 'Il faudra, sans doute, attendre le colloque de Jackson Hole pour obtenir des indications sur les intentions du Fed pour les mois à venir et la réunion de septembre du FOMC pour d'éventuelles annonces', poursuit le bureau d'études. Aurel BGC prévient toutefois que le communiqué de ce soir pourrait mentionner un regain d'incertitude provoqué par la résurgence de la pandémie et que la nouvelle accélération des prix en juin pourrait motiver un durcissement de ton sur l'inflation. Parmi les publications du jour en Europe, les opérateurs se montrent enthousiasmés par les résultats de la banque Barclays (+4% à Londres), mais guère par ceux de ses pairs Deutsche Bank (stable à Francfort) et Santander (-1% à Madrid). BASF cède 1% à Francfort, en dépit d'une révision à la hausse des perspectives du groupe de chimie pour l'ensemble de 2021, à l'occasion de sa publication d'un BPA ajusté multiplié par huit au deuxième trimestre. Adecco lâche près de 6% à Zurich, après l'annonce par le groupe suisse de ressources humaines de l'acquisition d'Akka Technologies pour créer le numéro 2 mondial sur le marché de la R&D en ingénierie, en marge de la publication de ses trimestriels. Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages français baisse un peu en juillet, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd deux points à 101, mais reste ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période.

