Europe: Bourses dans le vert avec Infineon information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,6% à Londres, +0,9% à Francfort, +1,2% à Paris), encouragées notamment par un relèvement de prévisions de la part du fabricant de semiconducteurs Infineon, dont le titre bondit de près de 8% à Francfort.



Le groupe allemand a en effet rehaussé mardi soir ses objectifs de revenus et de marge pour le trimestre et l'exercice en cours, en raison d'une dynamique commerciale résiliente dans ses principaux segments et de l'évolution des coûts de l'énergie.



Selon Oddo, ce relèvement 'permet de corriger une prudence excessive du management, mais est aussi un indicateur intéressant pour les autres sociétés du secteur ayant le même type d'expositions', citant par exemple STMicro (+5% à Paris et à Milan).



Toujours sur le front des valeurs, ArcelorMittal gagne plus de 2% à Paris, suite au relèvement de la recommandation d'UBS, passée de 'vendre' à 'acheter' sur le titre du sidérurgiste, avec un objectif de cours rehaussé.



UBS prend plus de 1% à Zurich, avec l'annonce du retour prochain de son ancien directeur général Sergio Ermotti ainsi que de la démission de Ralph Hamers, qui avait pris la tête du groupe bancaire en novembre 2020.



Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages français a baissé de nouveau légèrement en mars, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui a perdu un point à 81, et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période.