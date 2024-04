Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses dans le vert avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,6% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,5% à Paris) à l'approche des chiffres de l'inflation américaine, qui devraient être scrutés de près dans l'optique de la politique monétaire à venir de la Fed.



Pour rappel, plusieurs hauts dignitaires de la Réserve fédérale ont récemment exprimé leurs doutes quant à la pertinence d'un assouplissement monétaire, notamment face à la vigueur du marché de l'emploi et à la persistance de l'inflation aux Etats-Unis.



'Il est difficile de ne pas y voir une action concertée pour durcir un peu les conditions financières et envoyer un message aux marchés', estime ainsi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Les marchés semblent de moins en moins tabler sur une baisse des taux en juin pour désormais privilégier le scénario d'une première réduction du loyer de l'argent au troisième trimestre, c'est-à-dire au mois de juillet au plus tôt.



'Il est évident que le chiffre de l'indice des prix à la consommation va être scruté de près par les opérateurs pour savoir si ce calendrier doit être révisé', prévient donc Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



A titre indicatif, Jefferies anticipe une remontée du taux annuel d'inflation en données brutes à 3,5% pour mars, contre 3,2% le mois précédent, mais un maintien de celui en données sous-jacentes (hors énergie et alimentation) à 3,8%.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs européens réservent des accueils favorables aux résultats annuels du distributeur alimentaire britannique Tesco (+2% à Londres) et surtout aux semestriels du chocolatier suisse Barry Callebaut (+9% à Zurich).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.