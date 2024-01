Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses dans le vert après le PIB stable information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans le vert (+0,6% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,4% à Paris), sur fond de l'annonce plutôt rassurante d'une stabilisation du PIB de la zone euro sur le dernier trimestre de l'année écoulée.



Selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, le PIB a stagné sur les trois derniers mois de 2023, alors que les économistes anticipaient une contraction de 0,1%, permettant ainsi à l'économie de la zone euro d'échapper à la récession au sens technique du terme.



'Nous pensons qu'elle stagnera également au premier semestre de cette année, car les effets du resserrement monétaire passé continuent de se faire sentir et la politique budgétaire devient plus restrictive', prévient toutefois Capital Economics.



Ce dernier note d'ailleurs que l'indicateur du sentiment économique de janvier, également publié ce matin, a légèrement baissé (-0,1 point à 96,2). Aussi, table-t-il sur une contraction de 0,1% du PIB de la zone euro pour le premier trimestre.



Autres données majeures de la matinée, de premières estimations au niveau national ont indiqué une stabilité du PIB de la France au quatrième trimestre, tandis que l'Espagne a enregistré une croissance toujours solide de 0,6%.



Dans l'actualité des publications d'entreprises en Europe, les opérateurs saluent les résultats annuels de la banque BBVA (+4%) à Madrid, mais ils sanctionnent nettement ceux du groupe de spiritueux Diageo (-3%) à Londres.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.