Europe : Bourses dans l'expectative du rapport du DoL

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent prudentes (-0,1% à Londres, stabilité à Francfort, -0,4% à Paris) ce vendredi matin, dans l'attente du rapport officiel du Département du Travail (DoL) sur l'emploi américain pour le mois écoulé. 'Il semble acquis que des Américains auront perdu leur emploi définitivement dans certains secteurs, comme la restauration, mais aussi temporairement avec l'arrêt momentané d'activité dans plusieurs Etats américains', souligne Aurel BGC. 'Toutefois, dans le même temps, la poursuite du redémarrage progressif des entreprises se traduira par des 'créations' d'emplois dans l'enquête auprès des entreprises. Face à ce double mouvement, le consensus anticipe encore d'importantes créations d'emplois', poursuit-il. En juin, la production industrielle a augmenté de 8,9% en Allemagne et de 12,7% en France, tandis que l'excédent commercial de la première a augmenté à 14,5 milliards d'euros alors que le déficit commercial de la seconde s'est établi à près de huit milliards. Dans l'actualité des valeurs, Ageas bondit de plus de 6% à Bruxelles, dans le sillage de la publication par la compagnie d'assurances d'un résultat net en croissance de 31% au titre du premier semestre 2020, croissance tirée par ses activités non-vie. SES cède près de 1% à Paris, l'opérateur de satellites ayant abaissé ses fourchettes cibles d'EBITDA ajusté et de revenus pour l'ensemble de l'exercice 2020, à l'occasion de la publication de ses semestriels. Salvatore Ferragamo cède plus de 1% à Milan sur fond de propos de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 8,4 à 7,5 euros, après un point d'activité du fabricant de chaussures de luxe.

