Europe : Bourses dans l'expectative du rapport du BLS

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère (+0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris) alors que les regards se braquent vers les Etats-Unis où doit paraitre, en début d'après-midi, le rapport officiel du BLS sur l'emploi américain pour le mois de juin. 'Les investisseurs attendent globalement de fortes créations d'emplois, plus nombreuses qu'en mai, essentiellement grâce aux embauches générées par le redémarrage des activités arrêtées pour des raisons sanitaires', note Aurel BGC. 'Mais ils veulent aussi voir comment évoluent les tensions, ou l'absence de tensions, sur le marché du travail. Il convient aussi de surveiller les tensions salariales, que mettent également en avant les entreprises dans les récentes enquêtes de conjoncture', poursuit-il. Pour l'heure, on notera que les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, en mai par rapport à avril, après des hausses de 0,9% en avril par rapport à mars. Dans l'actualité des valeurs, Liberum dégrade sa recommandation sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne BHP de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 2250 à 1900 pence. EssilorLuxottica confirme avoir finalisé l'acquisition de 76,72% du capital de GrandVision et indique se retrouver dans l'obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde du capital de la chaine néerlandaise de magasins optiques.

