Europe : Bourses dans l'expectative du FOMC

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain ce mercredi (-0,2% à Londres et à Paris, -0,4% à Francfort), dans l'expectative de la conclusion ce soir de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le Fed devrait essentiellement 'ajuster' sa communication ce soir', pronostique Aurel BGC, estimant que 'les taux directeurs ou les programmes d'apport de liquidités resteront en place et inchangés'. 'Jerome Powell pourrait seulement indiquer que le rythme des achats de la banque centrale sur les marchés obligataires pourrait être 'ajusté', le rythme actuel étant difficilement tenable', poursuit le bureau d'études. En attendant ce rendez-vous, sera publié en début d'après-midi l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis pour le mois de mai, que les économistes attendent en moyenne stable par rapport à avril. De ce côté de l'Atlantique, la production française a chuté de nouveau lourdement dans l'industrie manufacturière (-21,9%), comme dans l'ensemble de l'industrie (-20,1%) en avril, selon les données CVS-CJO de l'Insee. Concernant les valeurs, Inditex gagne près de 1% à Madrid, suite à l'annonce par le propriétaire de l'enseigne Zara, d'un chiffre d'affaires en contraction de 44% sur son premier trimestre, mais de pertes limitées par des dépenses opérationnelles en baisse. Lufthansa chute de plus de 3% à Francfort après une analyse d'UBS, qui a abaissé son conseil directement de 'acheter' à 'vendre', citant 'une dilution significative de la valeur actionnariale', et son objectif de cours de 18 à 5,85 euros.

