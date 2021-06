Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative du FOMC Cercle Finance • 16/06/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres dans l'ensemble (+0,1% à Londres et à Paris, -0,2% à Francfort), dans l'expectative des conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), ce soir. 'La Fed pourrait évoquer l'hypothèse d'un prochain durcissement de sa stratégie, en prévoyant notamment de réduire ses rachats d'actifs. De même, elle pourrait finalement juger que l'inflation n'est pas si 'transitoire' que prévu', indique Kiplink Finance. En attendant ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance, en début d'après-midi, des chiffres de la construction résidentielle (mises en chantier et permis de construire) et des prix à l'importation aux Etats-Unis pour le mois de mai. Seule donnée majeure parue ce matin en Europe, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2,1% en mai, un taux en hausse de 0,6 point par rapport à celui affiché le mois précédent. 'Les entreprises ayant augmenté leurs prix plus que prévu une fois qu'elles ont rouvert, nous pensons maintenant que l'inflation atteindra un pic de 2,9% plus tard cette année, contre 2,6% auparavant', réagit Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Stellantis cède près de 1% à Paris et à Milan, alors que le constructeur automobile envisagerait de restructurer son usine de Melfi, dans le sud de l'Italie, pour fabriquer des voitures électriques, selon des sources de presse. Umicore grappille moins de 1% à Bruxelles, au lendemain de l'annonce d'une prise de participation du groupe industriel dans Solid Power, leader dans le développement de batteries à l'état solide de nouvelle génération.

