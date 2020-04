Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative des trimestriels Cercle Finance • 20/04/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent sans grande tendance (+0,2% à Londres et à Francfort, -0,2% à Paris) une semaine qui verra avant la saison des trimestriels monter en puissance et permettre de jauger la résistance des entreprises à la crise actuelle. 'Les publications de résultats d'entreprise seront nombreuses cette semaine aux Etats-Unis et devraient concentrer l'attention des investisseurs, notamment avec les résultats de valeurs technologiques emblématiques comme Intel', souligne Aurel BGC. Seront aussi publiés les trimestriels de poids lourds comme Coca-Cola, Kimberly-Clark ou American Express aux Etats-Unis, ainsi que de Danone, SAP, Heineken, Roche, Unilever ou Credit Suisse de ce côté de l'Atlantique. Sur le front des statistiques, les opérateurs prendront aussi connaissance -entre autres- des estimations préliminaires des indices PMI pour le mois d'avril, ainsi que des indices de climat des affaires en France et en Allemagne. En attendant, on notera que la balance commerciale de la zone euro s'est établie à +25,8 milliards d'euros en février, en hausse par rapport à janvier (+18,2 milliards), les exportations ayant augmenté de 1,8%, tandis que les importations ont baissé de 2,3%. A Amsterdam, Philips bondit de 6,5% après la publication de résultats marqués par un BPA ajusté inférieur au consensus, mais accompagné de prises de commandes en comparable qui se sont accrues de 23% sur fond de crise sanitaire. Equinor avance de 2% sur l'OMX, porté par Credit Suisse qui confirme sa recommandation 'surperformance' sur le titre du groupe pétro-gazier et rehausse son objectif de cours de 170 à 210 couronnes norvégiennes.

