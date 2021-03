Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative des conclusions du FOMC Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - La prudence prévaut au sein des Bourses européennes (-0,3% à Londres, stabilité à Francfort et -0,1% à Paris), dans l'expectative des conclusions de la réunion du comité de politique monétaire du Fed (FOMC) et de la conférence de son président, ce soir. 'Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell peut difficilement ne pas modifier sa communication', estime Aurel BGC, soulignant qu'il 'doit rassurer les investisseurs obligataires et réagir à la récente volatilité des taux longs américains'. Selon le bureau d'études, il pourra soit considérer que la récente hausse des taux traduit des anticipations de redressement de l'activité, soit qu'elle est, au moins en partie, liée à des craintes sur le financement du plan Biden et à une remontée des anticipations d'inflation. 'Face à ces deux options, la réaction des marchés actions et obligataires sera importante, mais un statu quo total dans la communication du Fed serait le scénario le plus dangereux pour la stabilité des marchés obligataires...', prévient-il. En attendant, le taux d'inflation annuel de la zone euro est resté stable à 0,9% en février, et celui de l'Union européenne a augmenté de 0,1 point à 1,3%, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de la zone euro pour le mois dernier. Sur le front des valeurs, BMW s'adjuge 4% à Francfort, le constructeur automobile assurant être entré en 2021 avec des objectifs ambitieux de croissance et de rentabilité, avec 'une vaste offensive technologique dans les mois à venir'. Bpost prend 3% à Bruxelles après que le conseil d'administration de l'opérateur postal a décidé de nommer le directeur juridique Dirk Tirez comme CEO ad interim, et d'accélérer la procédure de sélection d'un nouveau CEO.

