Europe : Bourses dans l'expectative de nombreuses données

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes en ce début de semaine (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort mais -0,1% à Paris), dans l'attente de nombreuses données macroéconomiques à paraitre à partir de mardi. 'Les investisseurs sont tentés de prendre une partie de leurs bénéfices à l'issue d'un mois de novembre exceptionnel grâce à l'élection de Joe Biden et surtout, l'annonce de prochains vaccins contre la Covid-19', souligne Kiplink Finance. 'Ils n'ont pas fini d'intégrer le potentiel d'une forte reprise l'année prochaine en termes de croissance et de profits avec la combinaison des mesures de soutien et des vaccins. Alors, pas d'inquiétude à court terme!', juge-t-il cependant. Dans les jours à venir, les opérateurs prendront connaissance notamment des indices PMI pour novembre, de l'inflation et du taux de chômage dans la zone euro, ainsi que des commandes industrielles en Allemagne. De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus les indices ISM, mais aussi la balance commerciale et les commandes à l'industrie d'octobre, et surtout le rapport sur l'emploi américain au titre du mois dernier. Sur le front des valeurs, ABN Amro lâche 6% à Amsterdam, alors que l'établissement financier indique prévoir de supprimer environ 15% de ses effectifs à horizon 2024, visant à devenir une 'banque personnelle de l'âge numérique'. Toujours à Amsterdam, Aegon prend plus de 3% au lendemain de l'annonce par le groupe de la cession de ses activités d'assurances, de retraites et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie, pour 830 millions d'euros. AstraZeneca gagne 2% à Londres, alors qu'UBS a relevé son conseil sur le titre passant de 'vendre' à 'neutre', suite à sa récente chute (-12% sur deux semaines), sur la base de données mitigées concernant le vaccin contre la Covid-19.

