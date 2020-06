Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative de nombreuses données Cercle Finance • 29/06/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans un certain attentisme (+0,1% à Londres, +0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), une semaine qui verra la publication de nombreuses données macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Au cours des prochains jours, doivent paraitre en Europe -entre autres- une estimation rapide de l'inflation pour juin et le taux de chômage pour mai dans la zone euro, ainsi que les indices PMI d'IHS Markit au titre du mois qui s'achève. Aux Etats-Unis, sont attendus notamment, ce jeudi, les chiffres de la balance commerciale et des commandes à l'industrie pour le mois de mai, et surtout le rapport sur l'emploi du Département du Travail au titre de juin. 'La situation du marché du travail est essentielle pour la Fed mais aussi pour les responsables politiques américains, notamment pour les négociations en cours sur la mise en place d'un plan de relance de l'activité économique', note Aurel BGC. 'Les aspects de politique monétaire seront aussi importants cette semaine, avec la publication mercredi soir, des minutes de la réunion du FOMC des 9 et 10 juin, et de nombreuses interventions de membres du Fed', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank s'adjuge plus de 2% à Francfort, soutenu par des rumeurs de presse selon lesquelles la banque pourrait supprimer plus de 7000 emplois et fermer plus de 400 agences, à la demande d'un important actionnaire. BP prend près de 2% à Londres, alors que le géant énergétique a accepté la vente de ses activités mondiales de pétrochimie à Ineos, pour cinq milliards de dollars, vente qui lui permettra d'atteindre son objectif de désinvestissements plus tôt que prévu.

