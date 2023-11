Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses dans l'expectative de la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace (-0,1% à Londres, à Francfort et à Paris), les opérateurs évitant les prises de risques à quelques heures du verdict de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).



'Vu les discours récents des officiels de la Fed, il y a unanimité pour attendre un nouveau statu quo monétaire, le deuxième à la file. Jerome Powell devrait rappeler que des risques haussiers d'inflation subsistent', indique Oddo BHF.



Avant ce rendez-vous prévu après la clôture européenne, les opérateurs prendront connaissance, toujours aux Etats-Unis, des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé, ainsi que des indices PMI et ISM manufacturiers pour le mois écoulé.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice PMI manufacturier du Royaume-Uni est ressorti ce matin à 44,8 pour octobre, en hausse par rapport à 44,3 le mois précédent, mais révisé en baisse par rapport à une estimation flash qui était de 45,2.



'Des conditions de marché difficiles et incertaines ont conduit à une prudence accrue à la fois parmi les fabricants et leurs clients', expliquent S&P Global et le CIPS qui ont calculé cet indice illustrant donc une contraction de l'activité manufacturière britannique.



Dans l'actualité des valeurs, GSK (GlaxoSmithKline) se montre à peu près stable à Londres, malgré un relèvement par le groupe de santé de ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats de troisième trimestre en progression sensible.



En revanche, Barry Callebaut prend plus de 4% à Zurich, à la suite de la publication par le chocolatier de résultats annuels en croissance, ainsi que de ses objectifs pour les exercices à venir, lors de sa journée investisseurs.





