Europe: Bourses dans l'expectative de la BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent relativement proches de leurs équilibres (-0,3% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,3% à Paris), dans l'expectative des annonces de la BCE, en milieu de séance, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs à Francfort.



'Nous ne pensons pas que la BCE prendra des décisions de politique monétaire significatives lors de la réunion d'avril', estimait en début de semaine Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO, en amont de la réunion.



'Les projections macroéconomiques qu'elle partagera en juin lui fourniront probablement une raison de mettre fin aux achats nets d'actifs en juillet, avec une première hausse des taux de 25 points de base en septembre comme scénario plausible', prévenait-il cependant.



L'attention devrait aussi se porter, en début d'après-midi, sur une batterie de statistiques américaines, dont les prix à l'importation et les ventes de détail pour le mois de mars, puis l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan.



En attendant, sur le front des valeurs, Ericsson chute de 7% sur l'OMX : les résultats trimestriels du numéro un mondial des équipements pour réseaux mobiles ont été plombés par une provision liée à la suspension de ses activités en Russie.



Volkswagen recule de 2% à Francfort, le constructeur automobile ayant certes fait état d'un bénéfice d'exploitation en hausse au titre du premier trimestre, mais averti que son activité commençait à être affectée par le conflit en Ukraine.





