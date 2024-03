Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses dans l'expectative de la BCE information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne bougent guère en fin de matinée (-0,2% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,1% à Paris) alors que les regards se tournent vers la Banque Centrale Européenne, qui doit rendre son verdict de politique monétaire en début d'après-midi.



'Comme chaque fin de trimestre, le conseil des gouverneurs aura à sa disposition la mise à jour des projections du staff de la BCE. Bien sûr, ces projections ont pu être fautives par le passé, mais elles balisent l'avenir autant que faire se peut', note Oddo BHF.



'Les prévisions économiques vont revoir à la baisse le profil d'inflation. Vu la stagnation économique, la voix des faucons va perdre de sa force, mais pas assez pour que la BCE signale déjà une baisse des taux en avril', pronostique le bureau d'études.



En attendant ce rendez-vous, on notera que les commandes industrielles allemandes ont chuté de 11,3% en janvier après un bond de 12% en décembre, fluctuation qui s'explique principalement par les commandes de grande taille, selon Commerzbank.



'La tendance sous-jacente reste orientée à la baisse, ce qui suggère que la production industrielle continuera de baisser dans les mois à venir et contribuera ainsi à une nouvelle contraction de l'économie allemande au premier trimestre', prévient la banque.



Côté valeurs, les opérateurs saluent les résultats annuels d'Aviva (+3% à Londres), mais sanctionnent ceux de Continental (-4%) et Merck KGaA (-2%) à Francfort, de Pirelli (-3%) à Milan, et surtout de Hugo Boss (-17% à Francfort) et de Teleperformance (-20% à Paris).





