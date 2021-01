Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative de la BCE Cercle Finance • 21/01/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent proches de leurs équilibres (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, -0,1% à Paris) avant la conclusion, en milieu de séance, de la réunion de politique monétaire de la BCE. 'Après le 'paquet' de mesures décidées lors de sa réunion des 9 et 10 décembre derniers, le conseil des gouverneurs de la banque centrale ne devrait même pas discuter de l'éventualité de nouvelles modifications', estime Aurel BGC. 'En revanche, les banquiers centraux devraient s'inquiéter des conséquences des récentes évolutions sur le front de l'épidémie de Covid-19 et du durcissement des mesures sanitaires d'endiguement qu'ont été amenés à prendre les gouvernements', nuance-t-il. Aussi le bureau d'études pense que le message devrait rester que le caractère extrêmement accommodant de la politique monétaire européenne devrait être durablement maintenu, et que la BCE resterait prête à 'faire plus' si cela était jugé nécessaire. Outre ce rendez-vous, les opérateurs seront attentifs, en début d'après-midi, à plusieurs données aux Etats-Unis, dont les chiffres de la construction résidentielle (permis de construire et mises en chantier) pour décembre 2020. Dans l'actualité des valeurs, Deutsche Telekom gagne près de 1% à Francfort, après un accord pour combiner son activité de tours aux Pays-Bas avec celles de l'opérateur d'infrastructures espagnol Cellnex. Agfa-Gevaert prend 3% à Bruxelles, alors que le groupe de solutions d'imagerie a décidé de réorganiser son activité offset solutions en une entité juridique autonome en son sein, dans le cadre de son programme de transformation stratégique.

