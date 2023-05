Europe: Bourses dans l'expectative de l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 11:58

(CercleFinance.com) - La prudence prévaut encore sur les places européennes (-0,3% à Londres, Francfort et Paris), à l'approche de la publication, en début d'après-midi, des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'avril.



Après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes de vendredi dernier, qui ont éloigné le spectre d'une récession aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation pourrait inciter la Fed à revoir ses attentes en matière de taux.



Sachant que la Réserve fédérale est très attentive à cet indice, et notamment à l'évolution des coûts du logement, des données plus fortes que prévu pourraient ouvrir la porte à un éventuel relèvement de taux en juin, de l'ordre de 25 points de base.



'L'inflation sous-jacente reste trop forte pour que l'inflation totale converge vers la cible de 2%', notait mardi Oddo BHF, rappelant qu'au premier trimestre 2023, elle ressortait encore à 5,1% en rythme annualisé.



'Les indicateurs avancés du cycle pointent toutefois vers une désinflation plus marquée dans les prochains mois. La demande domestique a faibli en début d'année et on s'attend qu'elle faiblisse davantage du fait du resserrement du crédit', poursuivait-il toutefois.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'inflation en Allemagne a poursuivi son ralentissement en avril, s'établissant à 7,2% sur un an, conformément à la première estimation qui avait été fournie par Destatis à la fin du mois.



Sur le front des valeurs, les opérateurs délaissent les publications trimestrielles de Siemens Healthineers (-7% à Francfort), TUI (-4% à Francfort) et Ahold Delhaize (-1% à Amsterdam), mais saluent celles de Continental (+4% à Francfort) et Crédit Agricole (+6% à Paris).