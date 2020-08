Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses dans l'expectative de Jackson Hole Cercle Finance • 27/08/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,4% à Londres et à Francfort, -0,7% à Paris), une certaine prudence régnant alors que le symposium de Jackson Hole doit commencer ce jour avec en particulier une intervention de Jerome Powell. 'Ce rendez-vous a plusieurs fois servi à signaler des inflexions de politique monétaire (Bernanke 2012, Draghi 2014, Powell 2018). Le président de la Fed pourrait donc donner quelques précisions sur ses intentions', notait Oddo BHF en début de semaine. 'Depuis plus d'un an, la Fed a mené une revue de stratégie. Il y a eu beaucoup de spéculation ces derniers mois sur son résultat, en particulier sur l'adoption d'un nouvel outil sous la forme d'une cible de taux long', poursuivait-il. Outre ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle estimation du PIB des Etats-Unis pour le deuxième trimestre, le consensus anticipant en moyenne une révision de la décroissance à -32,5%, contre -32,9% en première lecture. Dans l'actualité des valeurs, WPP s'adjuge 5% à Londres, suite à la présentation par le groupe de communication d'un BPA ajusté en baisse de 45% à 15,4 pence au titre du premier semestre 2020, niveau toutefois conforme à l'estimation moyenne des analystes. Rolls-Royce dévisse par contre de 6%, après la publication par le motoriste d'une perte avant impôts sous-jacente de 3,2 milliards de livres au titre des six premiers mois de 2020, sous le poids des charges exceptionnelles en aéronautique civile, largement liées à la Covid-19. Bouygues prend 4% à Paris, le conglomérat ayant estimé, à l'occasion de sa publication semestrielle, qu'il 'redeviendra largement profitable au deuxième semestre 2020, sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019'.

