Europe: Bourses dans l'expectative d'une semaine très riche information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans une certaine prudence (-0,1% à Londres, -0,5% à Francfort et à Paris) une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, tant sur le plan macroéconomique que sur celui des résultats d'entreprises.



'L'événement principal sera la réunion de la BCE de jeudi, où une hausse de 50 points de base semble être une affaire conclue', notait Capital Economics la semaine passée, estimant pourtant que 'les perspectives de croissance de la zone euro semblent sombres'.



Outre la réunion de la BCE, ainsi que celles de la Banque d'Angleterre et de la Fed, les opérateurs scruteront plusieurs statistiques majeures ces jours-ci, dont les indices d'activité PMI, la croissance et l'inflation dans la zone euro, ou encore l'emploi aux Etats-Unis.



En attendant, on notera que Destatis a fait part d'une contraction de 0,2% du PIB allemand au quatrième trimestre 2022, et que l'indice ESI du sentiment économique -calculé par Bruxelles- a grimpé de 2,8 points à 99,9 dans la zone euro au mois de janvier.



La semaine s'annonce en outre riche sur le front des résultats d'entreprises, avec par exemple ceux de groupes de la trempe de Shell et Sanofi sur le vieux continent, ou encore de Caterpillar, Meta Platforms et Merck outre-Atlantique.



Pour l'heure, Philips bondit de plus de 6% à Amsterdam, le fabricant de matériel médical ayant annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et dévoilé un plan destiné à créer de la valeur via une structure opérationnelle simplifiée.



Ryanair cède par contre 1% à Dublin, malgré un retour du transporteur aérien à bas prix à des bénéfices sur les trois derniers mois de l'année 2022, grâce à la vigueur du trafic durant la période des fêtes qui a soutenu le prix de ses billets.