Europe : Bourses dans l'attentisme

(CercleFinance.com) - Malgré des statistiques plutôt de bonne facture ce matin, les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), alors que les discussions sino-américaines semblent inciter à l'attentisme. 'La Chine veut toujours des engagements fermes des Etats-Unis de retirer ses hausses de droits de douanes. Aussi, si un accord reste probable dans les toutes prochaines semaines, un résultat positif n'est pas encore garanti', prévient Commerzbank. A 50,6 en octobre, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé par rapport à septembre (50,1) et son estimation flash (50,2), mais indique l'une des plus faibles croissances du secteur privé depuis six ans et demi. 'L'orientation des perspectives immédiates dépendra quant à elle fortement d'enjeux géopolitiques tels que l'évolution de la politique douanières des États-Unis et le Brexit', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Par ailleurs, après un recul de 0,4% en août, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté de 1,3% en septembre par rapport au mois précédent, là où les économistes ne visaient en moyenne qu'une hausse de 0,5%. Parmi les publications de résultats du jour, les opérateurs saluent celles d'Ahold Delhaize et de Société Générale (+4,3% chacun), mais délaissent celles de BMW (-0,3%), Wirecard (-0,8%), Ageas (-1,9%) et Adidas (-2,4%).

