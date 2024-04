Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses continentales en repli malgré le PIB information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Si Londres se hisse dans le vert (+0,4%) dans le sillage des résultats solides de HSBC, les places continentales perdent du terrain (-0,3% à Francfort, -0,2% à Paris), ne profitant pas des données majeures parues ce matin dans la zone euro.



Eurostat a fait part d'une stabilité du taux d'inflation annuel de la zone en avril, à 2,4%, et surtout d'une croissance plus forte que prévu de 0,3% de son PIB au premier trimestre, intervenant après une contraction de 0,1% le trimestre précédent.



'La zone euro est sortie de la récession, mais avec une baisse de l'inflation sous-jacente et de l'inflation des services en avril, cela n'empêchera pas la BCE d'entamer son cycle d'assouplissement en juin', réagit Capital Economics.



Ce dernier précise que les PIB de l'Allemagne et de la France ont augmenté de 0,2%, celui de l'Italie de 0,3% et celui de l'Espagne 'a affiché un taux de croissance frappant de 0,7% qui semble être entièrement dû à de solides chiffres touristiques'.



Malgré ces chiffres rassurants, les marchés européens font toujours face aux incertitudes entourant le ton de la Fed mercredi soir, les investisseurs craignant ainsi les éléments de langage qui seront distillés à cette occasion par Jerome Powell.



Dans l'actualité des valeurs, HSBC s'adjuge près de 4% à Londres, la plus grande banque d'Europe en termes d'actifs ayant dévoilé un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes et annoncé le prochain départ de son directeur général Noel Quinn.



Parmi les autres publications d'entreprises de la séance, les opérateurs sanctionnent celles des constructeurs automobiles Volkswagen (-2%) et Mercedes-Benz (-4%) à Francfort, Stellantis (-2%) à Paris, ainsi que de la banque Santander (-3%) à Madrid.





