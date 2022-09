Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses confiantes malgré l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:54









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), à l'approche de la parution de la statistique majeure de la semaine, à savoir l'inflation aux Etats-Unis en août, pour laquelle le consensus table sur un ralentissement.



'Le 'pic' d'inflation est sûrement passé mais il est trop tôt pour anticiper un changement de stratégie des banquiers centraux américains', soulignait lundi Aurel BGC. 'Toutefois, ce constat pourrait nourrir l'appétit pour le risque des investisseurs sur les marchés financiers'.



Concentrés sur cette question, les opérateurs ne réagissent guère à l'annonce dans le courant de la matinée de la chute de l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, de 6,6 points à -61,9 en septembre.



'La perspective de pénuries d'énergie en hiver a rendu les attentes encore plus négatives pour une grande partie de l'industrie allemande. En outre, la croissance en Chine est évaluée de manière moins favorable', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.



Autre donnée en provenance d'Allemagne, le taux d'inflation annuel a été confirmé à 7,9% pour le mois d'août, après 7,5% en juillet, une hausse des prix 'toujours portée par celle des prix énergétiques et alimentaires', selon Destatis.



Dans l'actualité des valeurs, UBS progresse de 1% à Zurich après que l'établissement financier a fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires, notamment par le biais d'une augmentation de son dividende annuel.



Ocado Group dévisse de plus de 10% à Londres, après le lancement par Ocado Retail, sa coentreprise avec Marks & Spencer, d'un avertissement sur résultats à l'occasion d'un point d'activité au titre de son troisième trimestre comptable.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.