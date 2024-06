Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses confiantes dans l'attente de la BCE information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament du bon pied (+0,2% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,4% à Paris) une semaine chargée sur le plan macroéconomique, avec en particulier la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui doit rendre ses décisions jeudi.



'Une baisse de taux de 25 points de base à 3,75% le 6 juin semble être une affaire conclue. Nous nous attendons à ce que les nouvelles projections macroéconomiques des services de la Commission ne montrent que des révisions marginales', estime-t-on chez UBS.



Outre la réunion de la BCE, la semaine s'annonce riche en termes de statistiques, avec par exemple les indices PMI composites et le rapport sur l'emploi américain pour le mois de mai, ou encore les productions industrielles française et allemande d'avril.



Pour l'heure, on notera que l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 45,7 en avril à 47,3 en mai, son plus haut niveau depuis mars 2023, mettant ainsi en évidence la plus faible contraction du secteur depuis plus d'un an.



'La période de recul continu de la production amorcée en avril 2023 pourrait bientôt s'achever', estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, pointant en outre un optimisme des fabricants au plus haut niveau depuis début 2022.



Dans le détail, la contraction s'est atténuée en Allemagne et en France, les deux principales économies de la zone, tandis que l'expansion s'est renforcée en Espagne et aux Pays-Bas, et que la Grèce s'est maintenue en tête du classement.



Concernant le Royaume-Uni, l'activité manufacturière est repassée en zone d'expansion le mois dernier, et a même enregistré sa croissance la plus forte depuis juillet 2022, à en croire l'indice PMI local qui a grimpé à 51,2 contre 49,1 en avril.





