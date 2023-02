Europe: Bourses confiantes avant les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains (+0,5% à Londres, +1,6% à Francfort, +0,6% à Paris), confiantes au lendemain de la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Fed, et alors que celles de la Banque d'Angleterre et de la BCE approchent à grands pas.



'A la suite de la hausse de 0,25% de ses taux par la Réserve fédérale, son président Jerome Powell a déclaré que l'inflation s'était quelque peu atténuée, mais qu'elle restait élevée au-dessus de la cible de 2%', souligne Wells Fargo.



'Il a annoncé que la banque centrale anticipait une autre hausse de taux lors de sa prochaine réunion en mars, rapprochant le taux des fonds fédéraux d'une fourchette comprise entre 5 et 5,25%', poursuit la banque californienne.



Les regards se tournent maintenant vers la Banque d'Angleterre et la BCE, qui dévoileront toutes deux leurs décisions de politique monétaire ce jeudi, de nouvelles hausses de taux directeurs de 50 points de base étant anticipées dans les deux cas.



'Si la BCE se montre plus 'dovish' (colombe) que prévu, avec une augmentation de 25 points de base, les marchés obligataires et actions devraient se redresser (les rendements obligataires devraient baisser) et l'euro s'affaiblir', prévient-on chez Invesco.



Seule donnée notable de la matinée en Europe, l'Allemagne a engrangé un surplus commercial total de 76 milliards d'euros sur l'ensemble de 2022, avec une croissance des exportations (+14,3%) moindre que celle des importations (+24,3%).



Parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour, les investisseurs saluent Infineon (+7% à Francfort), Santander (+4% à Madrid) et Shell (+2% à Londres), mais délaissent Deutsche Bank (-2% à Francfort), ABB (-3% à Zurich) et ING (-5% à Amsterdam).