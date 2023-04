Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses confiantes avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,6% à Londres, +0,2% à Francfort et +0,3% à Paris), manifestant ainsi une certaine confiance avant la publication, en début d'après-midi, de chiffres de l'inflation américaine particulièrement attendus.



'L'indice des prix va bénéficier en mars d'un fort effet de base car il y a juste un an les prix de l'énergie avait bondi. Le taux d'inflation devrait freiner vers 5,1%, presque à mi-distance entre son pic (9,1%) et la cible de la Fed (2%)', pronostiquait mardi Oddo BHF.



Le bureau d'études prévenait néanmoins que la banque centrale américaine 'ne se satisfait pas d'une désinflation due uniquement à l'énergie', et qu'elle 'voudrait aussi un freinage des gains salariaux et des hausses de prix des services'.



Selon lui, 'la Fed a moins d'inclination à monter ses taux directeurs qu'il y a quelques semaines, mais cela n'implique pas que la phase de resserrement est finie, et encore moins qu'un assouplissement monétaire est imminent'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, Repsol se montre à peu près stable à Madrid, suite à un point d'activité du groupe pétrolier faisant ressortir des indicateurs de performance en ligne, voire meilleurs que prévu, sur le premier trimestre.



Hugo Boss gagne moins de 2% à Francfort, sur fond de propos positifs de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé, dans le sillage d'hypothèses de profit opérationnel rehaussées pour le groupe de vêtements.