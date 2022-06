Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses confiantes avant des données américaines information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce jeudi en raison du Jubilée de la Reine, les Bourses continentales se redressent (+0,7% à Francfort, +0,9% à Paris), dans l'attente d'une salve d'indicateurs économiques outre-Atlantique.



Repoussée d'une journée par rapport au calendrier habituel pour cause de Memorial Day, la publication du rapport du cabinet ADP sur l'emploi privé américain, attendue en début d'après-midi, devrait être scrutée de près par les opérateurs.



'Cette publication donnera des informations sur une éventuelle détente du marché du travail et par conséquent sur l'évolution des salaires, caractéristique de l'inflation dite de 'second tour',' selon Kiplink Finance.



Toujours au chapitre des statistiques aux Etats-Unis, sont prévues ce jeudi les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, une nouvelle estimation de la productivité pour le premier trimestre et les commandes à l'industrie pour avril.



En attendant, on notera que les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,2% dans la zone euro en avril par rapport à mars, après une hausse séquentielle de 5,3% en mars, un ralentissement aidé par un léger tassement des prix dans le secteur de l'énergie.



Sur le front des valeurs, Rémy Cointreau gagne près de 4% à Paris, salué pour la publication par la maison de spiritueux, de résultats annuels légèrement au-dessus des attentes, ainsi que l'annonce d'un dividende exceptionnel et de perspectives rassurantes.



Holcim avance de 1% à Zurich, alors que Moody's a relevé sa note de crédit sur le fournisseur de matériaux de construction à 'Baa1', l'agence mettant en avant une 'solide performance opérationnelle en 2021, qui s'est poursuivie au premier trimestre'.