Europe : Bourses confiantes après l'indice Ifo

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent leur confiance (+0,6% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,3% à Paris) après la publication, en cours de matinée, d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en progression notable. L'indice grimpe en effet de 92,7 en février à 96,6 en mars, amélioration dont 'le gros est dû à une hausse de la composante des attentes futures, peut-être reflétant des carnets de commandes pleins', selon Capital Economics. Le bureau d'analyse pense d'ailleurs que 'l'Allemagne devrait encore être la première des grandes économies de la zone euro à retrouver son niveau d'activité d'avant la pandémie, peut-être au début de 2022'. Par ailleurs, les ventes de détail au Royaume Uni se sont redressées de 2,1% en volume en février en rythme séquentiel, après une chute de 8,2% en janvier sous l'effet des restrictions pour lutter contre la pandémie. Toujours au chapitre économique, doivent encore être publiés, en cours d'après-midi, les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de février, et l'indice UMich de confiance du consommateur américain. Dans l'actualité des valeurs, Santander prend 2% à Madrid, la banque ayant annoncé son intention de rétablir une politique de redistribution de 40 à 50% du bénéfice sous-jacent et de racheter les parts des minoritaires dans sa filiale mexicaine. Aviva grappille moins de 1% à Londres, après l'accord de vente par l'assureur de la totalité de sa participation dans Aviva Pologne à Allianz (+1% à Francfort) moyennant 2,5 milliards d'euros, montant valorisant cette filiale à 2,7 milliards.

