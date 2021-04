Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses calmes avant une semaine chargée Cercle Finance • 26/04/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine sans grands mouvements (-0,1% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), après un indice Ifo assez terne et dans l'attente de nombreux rendez-vous dans les prochains jours. Le climat des affaires a légèrement progressé en Allemagne en avril, à en croire l'indice Ifo qui est ressorti à 96,8 ce mois-ci contre 96,6 en mars, et se montre inférieur au consensus qui le donnait à 97,8. 'L'indice est cohérent avec une économie stagnante au début du deuxième trimestre, car l'optimisme a été entamé par les goulots d'étranglement de l'offre et les restrictions de la Covid-19', commente Capital Economics. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les jours à venir, du nombre de demandeurs d'emplois en France, des indices du sentiment économique dans la zone euro, puis de premières estimations de PIB dans plusieurs pays européens. De l'autre côté de l'Atlantique, doivent paraitre, entre autres, les commandes de biens durables cet après-midi, puis le PIB, les revenus et dépenses des ménages, et surtout la décision de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Parmi les nombreuses publications de résultats attendues cette semaine, figurent par exemple 3M, Alphabet, Microsoft, Apple, Boeing, Caterpillar et Chevron aux Etats-Unis, ou encore HSBC, Novartis, GSK, BASF, Shell, Total, Airbus et Barclays en Europe. Pour l'heure, Philips lâche plus de 3% à Amsterdam, ayant fait état de résultats trimestriels certes supérieurs aux attentes, mais occultés par une provision de 250 millions d'euros au titre de problèmes de qualité sur des équipements. Pearson s'adjuge à l'inverse plus de 3% à Londres, le groupe d'édition ayant dévoilé une croissance sous-jacente de ses ventes de 5% au premier trimestre, là où le consensus visait une progression de l'ordre de 4%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.