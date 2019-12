Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses calmes après des gains annuels solides Cercle Finance • 31/12/2019 à 11:05









(CercleFinance.com) - Tandis que Francfort reste portes closes comme tous les 31 décembre, Londres cède 0,3% et Paris reste stable en cette dernière séance d'une année qui aura vu les trois principales places européennes engranger des gains solides. Ainsi, depuis le début janvier, le DAX a pris 25,5%, le FTSE100 affiche pour l'heure une progression annuelle de 12,5% et le CAC40, de 26,5%. Par comparaison, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent pour le moment 22% et 34,8% respectivement sur 2019. 'La surperformance des indices américains a été la grande tendance des marchés actions au cours de la dernière décennie. L'année 2019 n'a pas été l'exception à la règle', note Alexander Roose, responsable des actions internationales chez DPAM. Il prévoit néanmoins que les marchés européens surpassent le marché américain en 2020, jugeant les premiers 'plus susceptibles de réagir positivement à une amélioration de la rhétorique commerciale et à la dissipation des craintes de Brexit'. 'L'Allemagne en particulier profitera de manière disproportionnée de ces deux facteurs. En outre, de nouveaux vents soufflent au sommet de la CE et de la BCE, ce qui pourrait se traduire par des mesures budgétaires plus fortes que prévu', poursuit le professionnel. Dans l'actualité des valeurs, Nestlé recule de 1,5% à Zurich, après l'achèvement du programme de rachat d'actions pour 20 milliards de francs suisses, lancé en juillet 2017. En tout, le groupe agroalimentaire a racheté 225.186.059 de ses actions. Renault cède 0,7% à Paris alors que son ancien patron Carlos Ghosn a quitté le Japon où, mis en cause pour plusieurs chefs d'inculpation, il était assigné à résidence et placé sous contrôle judiciaire, pour rejoindre le Liban.

