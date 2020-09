Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses bien orientées malgré de piètres PMI Cercle Finance • 23/09/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+2,2% à Londres, +1,8% à Francfort, +2% à Paris), la vigueur du Nasdaq la veille (+1,7%) semblant éclipser la parution de piètres indices PMI sur le vieux continent dans la matinée. La croissance de l'activité dans le secteur privé de la zone euro s'essouffle en septembre, à en croire l'indice composite qui se replie à 50,1 en estimation flash, contre 51,9 en août, alors que le consensus n'anticipait qu'un recul aux abords de 51,7. Chris Williamson, économiste chez IHS Markit, attribue ce repli à la montée des inquiétudes liées à l'évolution du virus, qui ont tout particulièrement affecté les entreprises en contact direct avec les consommateurs, en premier lieu les restaurants. 'Et avec les nouvelles restrictions imposées dans la région pour combattre une résurgence des cas de virus, le risque est que la reprise économique entre dans un retournement', réagit-on chez Capital Economics. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 59,1 en août à 55,7 en septembre, selon l'estimation 'flash', traduisant ainsi un ralentissement de l'expansion de l'activité du secteur privé britannique. Dans l'actualité des valeurs, Osram s'envole de 14% et Continental s'adjuge 4% à Francfort, après l'annonce de leur volonté de séparer leurs activités regroupées à présent dans une coentreprise de systèmes d'éclairage automobile intelligents. Adidas bondit de 6%, dans le sillage de la publication mardi soir de résultats solides par son pair américain Nike, ce dernier ayant dévoilé un BPA environ deux fois plus élevé que prévu au titre de son premier trimestre 2020-21. Fresenius gagne 2% avec un relèvement de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 53 à 55 euros, dans une note sur le secteur européen des services et technologies médicales.

