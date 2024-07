Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses bien orientées en fin de semaine information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à progresser dans l'ensemble ce vendredi (+0,7% à Londres, stabilité à Francfort, +0,2% à Paris), au lendemain d'une séance marquée par une bonne surprise sur le front de la croissance économique américaine.



Pour rappel, le PIB des Etats-Unis a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% au deuxième trimestre, dépassant ainsi largement les attentes des économistes et marquant une forte accélération par rapport à la croissance de 1,4% observée au trimestre précédent.



'Cela confirme selon nous que l'économie américaine ne glissera pas vers la récession', réagissait Commerzbank, ajoutant que la Fed devrait tout de même 'commencer à réduire ses taux dans un avenir pas trop lointain, car l'inflation diminue sensiblement'.



Les opérateurs seront d'ailleurs attentifs cet après-midi à l'indice des prix PCE pour juin -publié avec les revenus et dépenses des ménages américains-, cet indice pouvant être particulièrement surveillé par la Fed qui se réunira la semaine prochaine.



Pour l'heure, les investisseurs acclament les résultats dévoilés par la compagnie pétro-gazière Eni (+4% à Milan), alors qu'ils délaissent ceux du groupe de matériaux de construction Holcim (-1% à Zurich) et du chimiste BASF (-3% à Francfort).



A Paris, où les publications semestrielles se montrent particulièrement fournies, celles d'EssilorLuxottica (+7%) et secondairement d'Hermès et Vinci (+3%) reçoivent des accueils chaleureux, à l'inverse de celle de Capgemini (-8%).





