Europe: Bourses bien orientées dans le sillage de l'Asie information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,7% à Londres, +1,5% à Francfort et à Paris) ce mardi, dans le sillage des clôtures positives des places asiatiques ce matin et sur fond de données macroéconomiques de bonne facture en Europe.



'Les investisseurs sont rassurés par la baisse des cas de Covid-19 en Chine', explique Kiplink, prévenant que 'les marchés vont rester attentifs et confiants en amont d'une actualité susceptible de les éclairer sur la santé de l'économie mondiale'.



Doivent en effet paraitre cet après-midi aux Etats-Unis, après les résultats des groupes de distribution Walmart et Home Depot au titre de leurs premiers trimestres, les chiffres des ventes de détail et de la production industrielle pour le mois d'avril.



En attendant, pour le premier trimestre, on peut noter que la croissance du PIB de la zone euro a été révisée en hausse de 0,1 point, à +0,3% en rythme séquentiel, tandis que le taux de chômage au sens du BIT en France s'est tassé de 0,1 point, à 7,3%.



Dans l'actualité des valeurs, Daimler Truck grimpe de près de 5%, le constructeur de poids-lourds ayant relevé ses prévisions pour 2022 après avoir publié des résultats trimestriels solides, soutenus notamment par sa marque Mercedes-Benz.



De même, Engie s'adjuge près de 6% à Paris sur un relèvement par le groupe énergétique de ses objectifs annuels, après des performances vigoureuses au premier trimestre 'dans des conditions de marché exceptionnelles'.



Vodafone se montre stable à Londres, après la publication des résultats de l'opérateur télécoms pour son exercice 2021-22, marqués par un dividende atone et de nouvelles perspectives plutôt moins favorables que les précédentes pour 2022-23.