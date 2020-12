Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses bien orientées avant les données américaines Cercle Finance • 23/12/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain dans l'ensemble (stabilité à Londres, +0,8% à Francfort et à Paris), dans l'attente d'une série de statistiques américaines concentrées cet après-midi à l'approche de la pause de Noël. 'Le chiffre d'affaires du secteur commercial en Allemagne a augmenté de 1,3% en novembre par rapport à octobre, aussi l'économie dans son ensemble peut-elle échapper à un nouveau recul sérieux au quatrième trimestre', pointe Commerzbank. 'Néanmoins, le semestre d'hiver restera difficile pour les gens et pour l'économie. Les chiffres d'infections élevés suggèrent que le confinement sera étendu au-delà du 10 janvier', prévient toutefois la banque allemande. Parmi les données attendues ce mercredi outre-Atlantique, doivent notamment paraitre les revenus et dépenses des ménages, les ventes de logements neufs pour novembre, ainsi que l'indice de confiance de l'Université du Michigan. En attendant, on notera que le PIB de l'Espagne en volume a rebondi de 16,4% au troisième trimestre 2020 par rapport au deuxième, d'après l'Institut National de Statistiques, qui révise donc en légère baisse son estimation initiale qui était de +16,7%. Sur le front des valeurs, Roche reste atone à Zurich, malgré l'approbation par la Commission européenne de son Phesgo, administré par injection sous-cutanée, pour le traitement du cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.