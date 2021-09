Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses bien orientées au lendemain de la BCE information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce vendredi (+0,4% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris), au lendemain d'une séance qui a vu les investisseurs accueillir favorablement les décisions de la BCE à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs. 'Christine Lagarde a en effet mesuré ses propos : le programme de rachats d'actifs est recalibré, mais il s'agit d'un 'rythme légèrement plus faible' d'achat, dans une enveloppe globale inchangée. La notion redoutée de 'tapering' est évitée', rappelle Kiplink. Au chapitre des statistiques du jour, Destatis a confirmé que l'inflation en Allemagne a encore accéléré le mois dernier, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans à +3,9% en rythme annuel, et à comparer à +3,8% en juillet. 'La réduction temporaire de TVA et la brusque chute des prix pétroliers en 2020 continueront à avoir un effet dopant sur le taux d'inflation annuel dans son ensemble jusqu'à la fin 2021', prévient l'office fédéral de statistiques. Toujours sur le front macroéconomique, on notera qu'en juillet par rapport au mois précédent, la production industrielle a augmenté de 0,3% en France et de 1,2% au Royaume Uni, à des niveaux qui demeurent toutefois en dessous de ceux de février 2020. Dans l'actualité des valeurs, Holcim grappille moins de 1% à Zurich après l'annonce par le groupe de matériaux de construction d'un accord pour céder son activité au Brésil, pour une valeur d'entreprise de 1,025 milliard de dollars. A la Bourse de Paris, Atos recule de 1% après la décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext d'exclure le groupe de services informatiques du CAC 40, au profit du prestataire de services de bio-analyse Eurofins Scientific.

