Europe: bourses bien orientées après l'épisode de volatilité information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont globalement bien orientées avec +1% à Londres, +0,5% à Francfort et Paris (+0,1%).



Les marchés boursiers ont connu une semaine d'une grande volatilité, oscillant entre lourds décrochages et rebonds de soulagement, au gré des annonces souvent contradictoires concernant la santé du système financier mondial.



Dans l'immédiat, les investisseurs se disent que l'intervention des autorités américaines et de la banque centrale suisse devrait permettre de contrer l'effet de contagion et d'éviter l'apparition de risques dits 'systémiques'.



Néanmoins, les acteurs de marché doivent toujours faire face à une longue liste de sujets d'inquiétude, allant des difficultés de Credit Suisse et des banques régionales américaines au relèvement des taux d'intérêt, sans oublier la menace d'une récession mondiale.



'Par rapport à la période précédant la crise financière, les risques systémiques sont nettement plus faibles, mais on peut encore s'attendre à quelques difficultés', prévient-on chez DWS.



Malgré ces craintes toujours vivaces, Wall Street a signé un vigoureux rebond hier soir, le Dow Jones ayant repris 1,2% et le Nasdaq Composite s'étant envolé de presque 2,5%.



Les valeurs technologiques ont profité du reflux des rendements obligataires, qui les rend plus attractives aux yeux des investisseurs, ces derniers les considérant aussi comme relativement immunisés contre les soubresauts du secteur bancaire.



La séance qui s'ouvre sera marquée par de nouveaux indicateurs américains, dont les chiffres de la production industrielle, des indicateurs avancés du Conference Board et de la confiance des consommateurs du Michigan.



En Europe, Eurostat a confirmé le taux d'inflation annuel de la zone euro de 8,5% en février 2023, contre 8,6% en janvier.

Dans l'UE, l'inflation ressort à 9,9% en février 2023, contre 10,0% en janvier.



Dans l'actualité des sociétés, Enel a annoncé hier, ses résultats 2022 et présente un chiffre d'affaires de 140 517 millions d'euros, en hausse de + 63,9 % par rapport à 2021 (85 719 millions d'euros de CA).



Eni annonce une nouvelle découverte dans le bloc 7 au large du Mexique. Selon des estimations préliminaires, la nouvelle découverte pourrait contenir environ 200 millions de barils équivalent pétrole (Mbep).



Enfin, Novartis a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé l'approbation de Tafinlar® (dabrafenib) + Mekinist® (trametinib) pour les patients pédiatriques atteints de gliome de bas grade BRAF V600E, le cancer du cerveau pédiatrique le plus courant.