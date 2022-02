Europe: Bourses bien orientées à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent sensiblement (+0,6% à Londres, +1,4% à Francfort et à Paris) dans le sillage de New York la veille (+1,1% sur le Dow Jones, +1,3% sur le Nasdaq Composite) et des places asiatiques ce matin.



'L'appétit pour le risque se renforce sur les marchés actions européens et américains, grâce à l'accalmie du mouvement vendeur sur les emprunts souverains', explique Kiplink, prévenant toutefois que 'les actions ne sont pas à l'abri de pics de volatilité'.



Dans l'actualité macroéconomique, l'Allemagne a vu son excédent commercial se réduire à 6,8 milliards d'euros en décembre 2021, en raison d'une augmentation des exportations (+0,9%) insuffisante pour couvrir celle des importations (+4,7%).



Sur le front des valeurs, GSK se montre à peu près stable à Londres, après la publication au titre du dernier trimestre 2021 d'un BPA ajusté en hausse de 22% à taux de changes constants à 25,6 pence, un niveau supérieur au consensus.



A Amsterdam, les opérateurs sanctionnent les résultats trimestriels de la compagnie d'assurances Aegon (-5%) et de la banque ABN Amro (-3%), même si cette dernière a fait part à cette occasion d'un programme de rachat d'actions.



Siemens Energy gagne par contre 2% à Francfort, suite à une 'solide performance' au titre de son premier trimestre fiscal, la vigueur de ses activités dans le gaz et l'électricité ayant permis de compenser en partie les difficultés de sa branche éolienne.