Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses autour de leurs équilibres Cercle Finance • 18/12/2019 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent non loin de leurs équilibres (-0,2% à Francfort, +0,2% à Londres et à Paris), alors que l'on s'interroge sur les perspectives pour l'année prochaine sur le vieux continent. 'Les facteurs externes pourraient apporter un peu d'oxygène, en cas de trêve dans le litige commercial sino-américain et de diminution de l'incertitude liée au Brexit', juge un stratège de Lombard Odier, prévenant toutefois que 'leur impact sera lent et partiel'. 'Pour le reste, l'Europe continuera à être pénalisée par ses problèmes chroniques : une demande intérieure insuffisante, une croissance potentielle faible et une réponse politique trop limitée', poursuit-il. Pour l'heure, on notera que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en novembre 2019, un taux inchangé par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS. Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,0% en novembre 2019, contre 0,7% en octobre, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide diffusée à la fin du mois dernier. Du côté des valeurs, Peugeot gagne 1,4% à Paris et Fiat Chrysler reste stable à Milan, après la signature d'un accord de fusion 'engageant' qui donnera naissance au quatrième constructeur automobile mondial. Pearson grimpe de 2,5% à Londres après l'annonce, par le groupe d'édition, du prochain départ de son directeur général et de la cession de la participation restante de 25% dans Penguin Random House à Bertelsmann.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.