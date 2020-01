Europe : Bourses attentistes avant la signature à Washington

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère (+0,2% à Londres, -0,1% à Francfort et Paris), l'attentisme prévalant alors qu'un premier accord entre la Chine et les Etats-Unis doit être signé dans le courant de la journée afin de suspendre, en partie, les surtaxes américaines.

'L'accord a été négocié jusqu'à la dernière minute par les deux parties. Mais la signature qui doit se dérouler à la Maison Blanche en présence de deux cent invités ne veut pas dire que la guerre commerciale est terminée', prévient Zoom Invest.

'Le président chinois Xi Jinping aurait refusé de se rendre à Washington et préféré envoyer le vice-Premier ministre et chef négociateur chinois Liu He, signe selon certaines sources que cet accord ne serait pas à la hauteur de ses attente', poursuit-il.

En novembre 2019 dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 0,2% par rapport à octobre, là où les économistes attendaient un gain de 0,5% en moyenne, et l'excédent commercial s'est contracté à +19,2 milliards d'euros.

En début d'après-midi aux Etats-Unis, sont attendus les prix à la production industrielle pour décembre et l'indice Empire State de la Fed de New York, ainsi que les trimestriels des banques Goldman Sachs et Bank of America.

Pour l'heure, Metro reste à peu près stable (-0,2%) à Francfort, après la présentation par le groupe de distribution de ventes en croissance de 2,2% à 7,5 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2019-20 (+1% en données comparables).

Fraport recule de 2,3%, après l'annonce d'un trafic record à l'aéroport de Francfort en 2019 avec plus de 70,5 millions de passagers, mais avec une baisse en novembre et décembre pour la première fois depuis novembre 2016.

Jeronimo Martins grimpe de 4,6% à Lisbonne, le distributeur alimentaire ayant publié ce mercredi une hausse de 7,5% de son chiffre d'affaires l'an dernier, tirée une nouvelle fois par son unité polonaise Biedronka.