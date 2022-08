Europe: Bourses atones malgré les gains à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace (-0,1% à Londres et à Francfort, +0,1% à Paris), malgré des gains vigoureux affichés la veille à Wall Street (+1,6% sur le Dow Jones, +2,9% sur le Nasdaq Composite) dans le sillage de l'inflation américaine.



L'indice des prix à la consommation des Etats-Unis a progressé de 8,5% sur un an en juillet (après 9,1% en juin), un rythme un peu en dessous des attentes, et faisant penser à Commerzbank que l'inflation américaine a probablement dépassé son point culminant.



La banque allemande soulignait cependant que 'la chute du prix de l'essence a joué un rôle décisif' dans cette évolution, et que 'les prix ont chuté pour certains biens et services durement touchés par la pandémie, comme les locations de voitures (-9,5%)'.



Aussi, considérait-elle que 'le problème de l'inflation devrait se montrer très persistant (à plus de 3% au cours de l'année prochaine malgré une récession)' et que la Fed remontera probablement encore ses taux directeurs de 75 points de base en septembre.



La question de l'inflation américaine devrait rester au centre des attentions d'ici la fin de la semaine, puisque les prix à la production doivent paraitre au début de cet après-midi, avant ceux à l'importation et à l'exportation, vendredi.



Pour l'heure, les opérateurs se concentrent sur les nombreuses publications trimestrielles du jour, saluant les assureurs Aegon (+9% à Amsterdam) et Zurich Insurance (+2% à Zurich), mais délaissant KBC (-1%) à Bruxelles, Siemens (-1%) et ProSiebenSat (-2%) à Francfort.