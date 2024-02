Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses atones dans une actualité plus faible information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent dans l'ensemble près de leurs équilibres (+0,1% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), pour cette dernière séance de la semaine, séance à l'actualité globalement moins fournie que les précédentes.



'Les actions américaines ont largement fait du surplace après leur récent rallye, le S&P 500 ayant connu sa fourchette de négociation la plus étroite de l'année jusqu'à présent', note Deutsche Bank, pointant toutefois le record historique de cet indice à plus de 5.000.



'Les actions asiatiques sont mitigées ce matin, alors que de nombreux marchés de la région ferment leurs portes pour les jours fériés à venir', ajoute la banque allemande qui mentionne ainsi les vacances du Nouvel An lunaire en Chine.



Seule donnée de la matinée en Europe, la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) allemand a été confirmée à 2,9% en janvier en variation annuelle, son niveau le plus faible depuis juin 2021, et à comparer avec une progression de 3,7% en décembre.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs délaissent Barclays (-1%) au profit de Tesco (+1%) à Londres, après que la banque a trouvé un accord avec le distributeur en vue de lui reprendre ses activités de services bancaires aux particuliers.



A la Bourse de Paris, ils saluent les résultats annuels de la maison de luxe Hermès (+5%), accompagnés de l'annonce de généreux dividendes, alors qu'ils sanctionnent au contraire lourdement ceux du géant des cosmétiques L'Oréal (-5%).





