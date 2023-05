Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: bourses apathiques avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont atones ce matin, à proximité immédiate de leur point d'équilibre, dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, d'un indicateur majeur sur l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice des prix PCE, qui sera publié en même temps que les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril, est en effet traditionnellement surveillé de près par la Réserve fédérale pour déterminer sa politique monétaire.



'Le procès-verbal du dernier FOMC a révélé que la décision de la Fed de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin dépendra en grande partie des prochaines données économiques à paraître', soulignait-on chez Wells Fargo.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance des commandes de biens durables et de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis.



Les investisseurs font montre d'un optimisme prudent en ce qui concerne le dossier de la dette américaine, sujet qui préoccupe désormais les marchés depuis plusieurs jours.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Holcim annonce avoir achevé son programme de rachat d'actions initié le 14 novembre 2022, dans le cadre duquel il a racheté 36.804.453 actions sur une deuxième ligne de négociation sur le SIX Swiss Exchange.



AstraZeneca indique que Ultomiris (ravulizumab) a été approuvé au Japon pour la prévention des rechutes chez les patients atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique.



Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif, recommandant Sogroya (somapacitan) pour remplacer l'hormone de croissance endogène chez les enfants et adolescents souffrant d'un retard de croissance





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.