Europe: Bourses à la peine avant la BoE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait (-0,3% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,3% à Paris) en cette première séance d'août particulièrement chargée, entre réunions de banques centrales, indices PMI manufacturiers et vague de publications trimestrielles.



Rendez-vous majeur de mercredi soir, le comité de politique monétaire de la Fed a, comme largement attendu par les marchés financiers, maintenu la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux à 5,25-5,50% à l'issue de sa réunion.



'Cependant, Jerome Powell a laissé entendre qu'une baisse des taux se profile à l'horizon, probablement dès la réunion de septembre, via quelques changements notables à sa déclaration de politique', pointe néanmoins Michael Brown, chez Pepperstone.



Les regards vont maintenant se tourner vers la Banque d'Angleterre (BoE), au sujet de laquelle 'le vote sera très serré sur la question de savoir si elle procède à une réduction ou si elle retarde sa première réduction jusqu'en septembre', selon Peder Beck-Friis.



'Indépendamment de la date exacte de la première réduction, nos perspectives générales restent inchangées et nous continuons à prévoir deux réductions de taux en 2024', juge cet économiste de PIMCO au vu d'un recul attendu de l'inflation de base au Royaume-Uni.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'indice PMI manufacturier de la zone euro est resté stable à 45,8 en juillet, traduisant donc une conjoncture toujours déprimée du secteur dans la région, alors que celui du Royaume-Uni a atteint un plus haut de deux ans à 52,1.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs acclament les résultats de Rolls-Royce (+9%) et voient favorablement ceux de Shell (+1%) à Londres, à l'inverse de ceux de Volkswagen (-1%) et BMW (-3%) à Francfort, et surtout de Société Générale (-7%) à Paris.





