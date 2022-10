Europe: bourses à l'équilibre en attendant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les mouvements à l'oeuvre sur la places boursières européennes sont anecdotiques ce matin, Paris, Londres et Francfort évoluant proches de leur point d'équilibre.



Les investisseurs attendent prudemment le rapport mensuel sur l'emploi du Département américain du Travail.



Les économistes anticipent en général une diminution des créations de postes non agricoles en septembre par rapport aux 315.000 du mois précédent, ainsi qu'une certaine stabilité du taux de chômage qui était de 3,7% en août.



Pour rappel, le cabinet ADP avait évalué, mercredi, à 208.000 les créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé en septembre, un nombre à peu près conforme au consensus, après les 185.000 créations enregistrées le mois précédent.



'Il y a des signes que les gens retournent sur le marché du travail. La demande des employeurs demeure robuste et l'offre de travailleurs s'améliore, pour l'instant', commentait Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Ce matin, Destatis a fait part d'un recul de 0,8% de la production industrielle allemande en août 2022 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO, après une stagnation en juillet (révisée d'une baisse de 0,3% annoncée en estimation initiale).



'La baisse plus importante que prévu en août a été principalement due à certaines composantes volatiles et suggère que la production industrielle a peut-être mieux résisté que prévu au troisième trimestre', réagit Capital Economics.



Dans l'actualité des sociétés, Rolls-Royce annonce avoir réalisé un investissement majeur sur son site de Pascagoula, dans le Mississippi, qui lui permettra d'accroître ses capacités et son soutien aux programmes de la marine américaine.



Rio Tinto a publié son rapport d'étape sur les pratiques de Communities and Social Performance (CSP), qui inclut les commentaires des propriétaires traditionnels et détaille les mesures prises par la société pour reconstruire les relations avec les peuples autochtones.



Enfin, Credit Suisse fait part d'une offre publique d'achat en numéraire portant sur huit titres de créance de premier rang libellés en euros ou en livres sterling pour une contrepartie totale pouvant atteindre un milliard d'euros.