Europe : Bourses à contre-courant du bond de New York

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent nettement (-1,3% à Londres, -0,9% à Francfort et à Paris), à contre-courant de la progression vigoureuse signée la veille par les indices américains (+4,5% sur le Dow Jones, +3,8% sur le Nasdaq). 'Les investisseurs restent sur leurs gardes, face au nombre d'individus atteints par le virus qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle', explique Kiplink, pour qui dans l'immédiat, les indices resteront corrélés aux informations liées à l'évolution de l'épidémie. Selon lui, le rebond de Wall Street, conséquence de nouvelles plus favorables (statistiques économiques, primaires démocrates, soutien des autorités), n'est pas 'un catalyseur suffisant pour donner envie aux investisseurs de revenir durablement sur les marchés'. Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais les opérateurs prendront connaissance cet après-midi, aux Etats-Unis, de la productivité pour le dernier trimestre 2019 et des commandes à l'industrie pour janvier. Sur le front des valeurs, Boskalis Westminster grimpe de 6,9% à Amsterdam après la publication de ses résultats annuels, marqués notamment par un carnet de commandes record à 4,7 milliards d'euros à fin 2019, en hausse de 10% sur un an. A Francfort où les publications se montrent particulièrement nombreuses, les opérateurs saluent les résultats annuels de Merck KGaA (+2,4%), plus timidement d'Hugo Boss (+1,1%) et de Continental (+0,3%), mais sanctionnent ceux de Henkel (-2,5%).

