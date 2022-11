Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: bonne humeur sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Une certaine bonne humeur prévaut sur les principales places européennes (+1,5% à Londres, +1,1% à Francfort, +1,6% à Paris), dans le prolongement d'un mois d'octobre qui a vu les actions se remettre en partie d'un troisième trimestre difficile.



'L'un des principaux moteurs de la reprise a été la spéculation selon laquelle les banques centrales pourraient commencer à s'éloigner de leur campagne de hausses rapides des taux', explique Deutsche Bank.



'Parallèlement, il y a eu de nouvelles baisses substantielles des prix du gaz naturel en Europe par rapport à leurs sommets de l'été, et une stabilisation du marché britannique avec l'arrivée du nouveau gouvernement', poursuit-il.



Seule donnée parue dans la matinée en Europe, l'indice PMI manufacturier du Royaume Uni a été révisé en hausse à 46,2 en définitive pour octobre, mais se situe néanmoins toujours à son plus bas niveau depuis 29 mois, et se compare à 48,4 en septembre.



Selon les enquêteurs, la production manufacturière a chuté alors que l'afflux de nouvelles commandes s'est contracté à son rythme le plus rapide depuis mai 2020, tandis que des réductions de postes ont été enregistrées pour la première fois en près de deux ans.



Dans l'actualité des valeurs, bp reste à peu près stable à Londres, malgré le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions après que le géant énergétique a plus que doublé son profit au troisième trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole.



AstraZeneca gagne 1%, son vaccin contre la Covid, le Vaxzevria, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché complète dans l'Union européenne de la part de l'Agence européenne des médicaments.





